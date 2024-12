Stand: 19.12.2024 07:11 Uhr Einzelhandel: Weihnachtsgeschäft in Osnabrück legt etwas zu

Das Weihnachtsgeschäft in Osnabrück hat im Vorjahresvergleich leicht zugelegt. Das teilt das Stadtmarketing mit. So war die Zahl der Kunden am ersten Adventssamstag nach dem sogenannten "Black Friday" um 15 Prozent höher. Eine Mitteilung der Marketinggesellschaft zitiert die Geschäftsführerin des Kaufhauses Schäffer, Vanessa Waldvogel. Das Geschäft im November und Dezember sei leicht über dem Vorjahresniveau gelaufen. Auch das Modehaus L&T ist mit seinen Verkaufszahlen zufrieden. Dank des Weihnachtsmarktes und der festlichen Dekoration sei die Osnabrücker Innenstadt in der Adventszeit besonders attraktiv, so der Geschäftsführer des Stadtmarketings, Alexander Illenseer.

