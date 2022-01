Stand: 13.01.2022 17:00 Uhr EMA-Festival in Osnabrück startet am 20. April

Das Festival für Medienkunst "European Media Art Festival" (EMAF) in Osnabrück widmet sich vom 20. bis 24. April der "Welt der Dinge". Unter dem Motto "The Thing" analysierten die Künstler in ihren Videos, Filmen und Performances, wie die Wirklichkeit aus dem Zusammenspiel und den Widerständen zwischen Körpern und Dingen entstehe, teilte die Festivalleitung am Donnerstag mit. Die Initiatoren gingen davon aus, dass Besucher die Arbeiten und die bis zum 29. Mai laufende Ausstellung trotz der andauernden Corona-Pandemie in der Kunsthalle erleben könnten. Teile würden aber auch digital präsentiert. Die Ausstellung setzt sich den Angaben zufolge mit Objekten des alltäglichen Lebens auseinander. Installationen, Skulpturen und Videoarbeiten beschäftigen sich mit der Beschaffenheit, den Funktionen, den Produktionsbedingungen und dem Design von Objekten.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Festivals.

