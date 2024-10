E-Porsches werden doch nicht bei VW in Osnabrück produziert Stand: 01.10.2024 17:16 Uhr Porsche wird die Produktion von E-Autos doch nicht an den VW-Standort Osnabrück geben. Das bestätigte eine Sprecherin am Dienstag dem NDR Niedersachsen. Damit hat das Werk ab Ostern 2026 keine Aufträge mehr.

Als Begründung nannte der Konzern, dass sich das Chinageschäft von Porsche schwierig gestalte. Die Überlauffertigung im VW-Werk Osnabrück könne deshalb nicht gewährleistet werden, so die Sprecherin. Das heißt, dass in Osnabrück eigentlich die E-Autos produziert werden sollten, für die in den süddeutschen Werken keine Kapazität mehr ist.

Porsche-Absage kam "überraschend"

Der Sprecher der IG Metall, Stephan Soldanski, sprach von einer "schockierenden Nachricht", die "überraschend" gekommen sei. Er wolle für das VW-Werk in Osnabrück kämpfen. Betriebsratschef Jürgen Placke bezeichnete die Stimmung als extrem schlecht, wie er dem NDR Niedersachsen sagte. Zwar sei schon spekuliert worden, dass der Auftrag nicht zustande kommt, die Art und Weise sei jedoch ungewöhnlich. Normalerweise werde so etwas in VW-Planungsrunden bekannt gegeben, sagte Placke. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet.

VW-Werk fehlt es an Aufträgen

Für das kleinste Produktionswerk von VW könnte die Absage Folgen haben. Bislang laufen an dem Standort in Osnabrück noch bis Frühjahr 2026 die Produktionen des T-Roc Cabriolet, des 718er-Porsche Cayman und Porsche Boxster. Der NOZ zufolge war eigentlich geplant, ab 2026 auch deren Elektro-Nachfolger dort zu fertigen. Ab Ostern 2026 liegen dem VW-Werk jedoch keine Aufträge mehr vor, wie der IG-Metall-Sprecher Soldanski dem NDR Niedersachsen bestätigte. Porsche stellt neben diversen Hybrid-Modellen auch die rein elektrische Sportwagen-Baureihe Taycan her.

