VW: Produktion von Cabrios steht offenbar vor dem Aus Stand: 17.01.2024 10:26 Uhr Volkswagen will die Produktion der Cabriolets im kommenden Jahr einstellen. Davon ist auch der Standort Osnabrück betroffen. Die IG Metall fordert ein Ersatz-Modell, um die Belegschaft zu halten.

In Osnabrück wird bislang der T-Roc-Cabriolet gebaut. 2025 soll diese letzte Cabrio-Variante von Volkswagen vom Markt verschwinden, berichtet der Spiegel und beruft sich auf einen VW-Sprecher. Grund dafür ist offenbar eine fehlende Nachfrage. Ob das Aus des Faltdachs endgültig ist, darauf wollte sich der VW-Sprecher nicht festlegen. Momentan sei jedoch keine neue Variante geplant.

IG Metall bedauert Cabrio-Aus in Osnabrück

Die IG Metall bedauert, dass Volkswagen in Osnabrück künftig keine Cabrios mehr bauen will. Die Entscheidung aus Wolfsburg komme aber nicht ganz überraschend, sagte Gewerkschaftssprecher Stephan Soldanski auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Da neben dem T-Roc-Cabrio auch die Produktion des Porsche Boxter und Porsche Cayman zum Herbst ausläuft, brauche man am Standort Osnabrück jedoch dringend ein Ersatz-Modell, um die Belegschaft von derzeit rund 2.400 Beschäftigten halten zu können. Positiv sei, dass in Osnabrück künftig der E-Porsche gebaut wird, so Soldanski.

