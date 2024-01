Dortmund-Ems-Kanal: Schleuse Hilter nach Havarie wieder offen Stand: 27.01.2024 09:52 Uhr Im Dortmund-Ems-Kanal ist der Bug eines mit Gerste beladenen Frachters mit Wasser vollgelaufen und gesunken. Der Kanal im Landkreis Emsland musste zunächst gesperrt werden. Nun ist er wieder für Schiffe befahrbar.

"Der Bug des 67 Meter langen Binnenschiffs liegt vor der Schleuse Hilter auf dem Grund", sagte eine Polizeisprecherin in Lingen am Freitagabend NDR Niedersachsen. Die Feuerwehr versuche, mithilfe von Ölsperren das Auslaufen von Betriebsstoffen einzudämmen. Die Bergung werde voraussichtlich mehrere Tage dauern. Heute wollen sich Gutachter vor Ort ein Bild der Lage machen. Der Dortmund-Ems-Kanal wurde am Freitag zunächst gesperrt, konnte nun aber wieder freigegeben werden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Frachter liege am Rand, sodass die Fahrrinne nicht blockiert sei.

Besatzung bei Havarie nicht verletzt

Ursache für die Havarie könnte ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt sein, wie die Polizeisprecherin sagte. Demnach könnte Wasser durch einen Kettenkasten am Anker ins Innere des 67 Meter langen Schiffes eingedrungen sein. Der Bug liegt nun 10 bis 15 Meter tief auf den Grund. Die beiden Besatzungsmitglieder hatten den Frachter unverletzt verlassen können.

