Dortmund-Ems-Kanal: Havariertes Schiff ist wieder über Wasser Stand: 29.01.2024 11:18 Uhr Der am Freitag auf dem Dortmund-Ems-Kanal havarierte Getreidefrachter liegt wieder über Wasser. Der Bug des Schiffes war mit Wasser vollgelaufen und gesunken. Der Kanal war zeitweise gesperrt.

Der bei Lathen im Landkreis Emsland liegende Frachter kann nun die nächste Werft anfahren. Das muss allerdings noch genehmigt werden. Der Bug des 67 Meter langen Schiffs war am Freitagnachmittag vor einer Schleuse 10 bis 15 Meter unter Wasser gesunken. Rettungskräfte hatten das Schiff stabilisiert und eine Ölsperre errichtet. Ob oder wie viel Schiffsdiesel in das Wasser lief, war zunächst noch unklar.

Zweiköpfige Besatzung bei Havarie nicht verletzt

Der Dortmund-Ems-Kanal wurde am Freitag zunächst gesperrt, konnte später laut Polizei aber wieder freigegeben werden. Der Frachter liege am Rand, sodass die Fahrrinne nicht blockiert sei. Der Frachter hatte Gerste geladen. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen wurde die Ladung am Samstag auf ein anderes Schiff verladen. Ursache für die Havarie könnte ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach könnte Wasser durch einen Kettenkasten am Anker ins Innere des Schiffes eingedrungen sein. Die beiden Besatzungsmitglieder hatten den Frachter rechtzeitig und unverletzt verlassen können.

