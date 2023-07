Stand: 17.07.2023 10:13 Uhr Defekter Akku löst Brand aus - Garage in Surwold zerstört

Beim Brand einer Garage in Surwold (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte in der Nacht zu Montag ein defekter Akku Feuer gefangen. Mehrere in der Nähe gelagerte Sprühdosen gerieten ebenfalls in Brand und explodierten. Die Garage wurde durch das Feuer komplett zerstört. Ein 64-jähriger Mann, der sich zu dem Zeitpunkt im angrenzen Wohnhaus befand, konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen. Die Polizei Papenburg ermittelt weiterhin zur Brandursache, sagte ein Beamter.

