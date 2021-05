Corona auf Spargelhof: Erntehelfer kritisieren Betreiber Stand: 17.05.2021 12:39 Uhr Bei einem Corona-Ausbruch auf einem Spargel- und Beerenhof haben sich zuletzt 130 Beschäftigte mit Covid-19 infiziert. Nun kritisieren die Erntehelfer das Infektions-Management des Unternehmens.

Mehrere Erntehelferinnen sind mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen. Demnach heißt es unter anderem, der Betrieb aus Kirchdorf habe sie nicht ausreichend geschützt und zu spät getestet. Eine Erntehelferin berichtet der Deutschen Welle zufolge, dass sie erst zehn Tage nach dem ersten Ausbruch getestet worden sei. Die ersten Corona-Fälle auf dem Hof habe es ab dem 18. April gegeben. Beim Transport von den Unterkünften auf die Felder seien zudem keine Sicherheitsmaßnahmen eingehalten worden. Der Transport sei in Gruppen mit bis zu 50 Personen durchgeführt worden. Bei der Einteilung von Arbeitsgruppen sei nicht darauf geachtet worden, diejenigen zusammen arbeiten zu lassen, die auch zusammen wohnen.

Betreiber: Beschäftigte haben angebotene Schnelltests ausgeschlagen

Der Betreiber hat sich am Montag auf Anfrage des NDR in Niedersachsen nicht zu Details geäußert. Eine Unternehmenssprecherin verwies stattdessen auf ein Interview in der "Kreiszeitung". Darin heißt es, dass eine unbestimmte Anzahl von Erntehelferinnen und Erntehlfern das Angebot von Schnelltests nicht angenommen hätten. Die Tests seien allen Mitarbeitenden zu Beginn der Erntesaison angeboten worden. Der Landkreis gab an, dass man bei dem Ausbruch zunächst von fünf Infektionen in zwei überschaubaren Arbeitsbereichen ausgegangen sei. Ende April habe es acht weitere positive Tests gegeben. Daraufhin habe man die Maßnahmen verschärft.

Arbeitsquarantäne für 200 Erntehelfer endet Dienstag

Infolge des Ausbruchs hat der Betrieb mehrere Reihentests durchgeführt. Heute sollen die Beschäftigten erneut abgestrichen werden, wie der Landkreis mitteilte. Derzeit befinden sich rund 200 Personen in einer sogenannten Arbeitsquarantäne. Sie dürfen die Unterkünfte ausschließlich verlassen, um auf den Feldern zu ernten. Diese Anordnung gilt bis Dienstag.

Ausbruch hat "Bundes-Notbremse" zur Folge

Auf dem Spargel- und Beerenhof nahe Sulingen arbeiten rund 1.200 Menschen - zu Teilen Saisonarbeitskräfte, zu Teilen Festangestellte. Nach der massenhaften Infektion der Beschäftigten war die Inzidenz im Landkreis auf mehr als 100 gestiegen. Am 5. Mai trat daraufhin die "Bundes-Notbremse" mit Ausgangssperre und weiteren Kontaktbeschränkungen für den gesamten Landkreis in Kraft, die derzeit noch Gültigkeit besitzt. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 67,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.05.2021 | 13:00 Uhr