Stand: 09.06.2021 08:04 Uhr Corona-Zahlen im Südwesten sinken weiter

Im Südwesten Niedersachsens stecken sich immer weniger Menschen mit dem Corona-Virus an. Für die Landkreise Osnabrück und Emsland meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz knapp über zehn. In der Stadt Osnabrück hat sich der Wert innerhalb eines Tages mehr als halbiert – auf jetzt sechs Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In der Grafschaft Bentheim sind es 28.

