Stand: 29.03.2021 15:50 Uhr Corona-Testbus in Osnabrück: 138 negative Ergebnisse

Der mobile Testbus der Stadt Osnabrück hat an den ersten beiden Einsatztagen 138 Menschen auf das Coronavirus getestet - alle Tests waren negativ. Der Bus ist seit Donnerstag unterwegs und soll nach Angaben der Stadt auch in den kommenden Wochen weiter als mobiles Testzentrum eingesetzt werden. Immer dienstags bis sonnabends - außer an Feiertagen. Angefahren werden Bereiche der Stadt, in denen es zuletzt besonders viele Infektionen gegeben hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.03.2021 | 15:00 Uhr