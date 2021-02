Stand: 01.02.2021 13:46 Uhr Corona: Polizei löst Geburtstagsfeier in Osnabrück auf

Die Polizei hat in Osnabrück eine ausgelassene Geburtstagsparty mit mehr als 20 Gästen beendet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein 25-Jähriger hatte in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses gefeiert und dabei die Corona-Regeln vollkommen außer Acht gelassen, wie die Beamten am Montag mitteilte. Demnach wurden Abstände nicht eingehalten und die Maskenpflicht missachtet. Als die Beamten anrückten, versuchten sich einige Gäste zu verstecken. Manche hätten sich in Ecken gekauert oder sich mit Kleidungsstücken zugedeckt. Andere hätten die Türen zugehalten. Erfolge hätten die Aktionen nicht gehabt, so die Polizei. Die Beamten fanden außerdem geringe Mengen von Amphetamin und Kapseln mit Lachgas. Mehrere Gäste zeigten kein Verständnis dafür, dass die Party beendet wurde - zwei wurden in Gewahrsam genommen. Alle anderen müssen mit Verfahren rechnen. Für den Gastgeber war es eine teure Geburtstagsparty: Er muss den Polizeieinsatz bezahlen.

