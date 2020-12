Corona-Impfstoffe: Bundesweites Zentrallager in Quakenbrück? Stand: 14.12.2020 06:59 Uhr Das Zentraldepot für Impfstoffe gegen Covid-19 könnte am Bundeswehrstandort in Quakenbrück eingerichtet werden. Die Bundeswehr bestätigt eine entsprechende Anfrage.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, gibt es Pläne, das zentrale Impfstoff-Depot im Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial der Bundeswehr zu installieren. Dem Bericht zufolge sollen die Medikamente von Quakenbrück aus bundesweit an Zwischenlager verteilt werden. Es gebe eine Anfrage des Bundesgesundheitsministeriums, ob das Zentrum in Quakenbrück diese Aufgabe erledigen könne, sagte eine Sprecherin des Sanitätsdienstes der Bundeswehr auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Ob es auch als Zentraldepot für die Impfstoffe gegen Covid-19 in Frage komme, sei jedoch noch nicht entschieden, so die Sprecherin.

"Gute Gründe für Quakenbrück"

Laut Bundeswehr müssen über die Frage nach dem Zentraldepot das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesverteidigungsministerium noch beraten. Aus Kreisen der Lokalpolitik hieß es ungeachtet dessen bereits, dass es für den Standort Quakenbrück gute Gründe gebe. Unter anderem sei das Areal bewacht und es sei genügend Lagerkapazität vorhanden, so die örtliche Politik. Zudem habe die Bundeswehr in Quakenbrück bereits Erfahrung in anderen Krisenlagen gesammelt.

