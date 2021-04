Stand: 02.04.2021 20:03 Uhr "Carfreitag" in Osnabrück: Platzverweise, aber wenig los

Der sogenannte Carfreitag hat deutlich weniger Leute aus der Autotuning-Szene nach Osnabrück gelockt als in den Vorjahren. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam es aber zu Platzverweisen und Anzeigen, unter anderem wegen Geschwindigkeitsverstößen und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Eine 19-jährige Frau, die mit einem geliehenen 500-PS-starken Wagen unterwegs war, erwartet ein Verfahren, weil sie unter Drogeneinfluss stand. Drei aufgemotzte Autos wurden stillgelegt. In Papenburg, Oldenburg und Hannover kam zu keinen Treffen der Autotuning-Szene, so die Polizei.

