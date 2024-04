Bundeswehrreform: Pistorius unterschreibt heute "Osnabrücker Erlass"

Stand: 30.04.2024 11:59 Uhr

Heute will Bundesverteidigungsminister Pistorius in seiner Heimatstadt die Reform der Bundeswehr symbolisch auf den Weg bringen: Am Mittag soll er im Rathaus den "Osnabrücker Erlass" unterzeichnen.