Stand: 01.02.2023 15:53 Uhr Bundespolizei entdeckt 31.000 Euro bei Grenzkontrolle

Bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze haben Beamte der Bundespolizei in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) rund 31.000 Euro sichergestellt. Ein 29-jähriger Mann habe die Banknoten in seiner Jacke versteckt, so die Polizei. Der Mann wollte aus den Niederlanden einreisen. Das Geld war in das Futter seiner Jacke eingenäht. Weil der Verdacht der Geldwäsche besteht, wurde ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

