Stand: 29.04.2021 08:02 Uhr Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Drogenschmuggler

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat ein Urteil des Landgerichts Osnabrück gegen einen Drogenschmuggler bestätigt. Dem Gericht zufolge gab es in dem Verfahren gegen den Geschäftsmann aus dem Emsland keine Verfahrensfehler. Das Landgericht hatte den Mann im Sommer 2019 wegen des versuchten Drogenschmuggels von 48 Kilogramm Kokain zu einer Gefängnisstrafe von 17 Jahren verurteilt. Der 54-Jährige aus Werlte hatte dagegen Revision eingelegt. Der Geschäftsmann ist damit schuldig wegen bandenmäßigen Drogenhandels in drei Fällen. Er muss 3,4 Millionen Euro aus dem Verkauf des Kokains an die Staatskasse zahlen. Dank eines verdeckten Ermittlers war die Polizei ihm auf die Schliche gekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.04.2021 | 07:30 Uhr