Brennelementefabrik: Protest gegen Deal mit russischer Firma Stand: 20.01.2022 07:19 Uhr Eine Tochterfirma des russischen Staatskonzerns Rosatom will bei der Lingener Brennelementefabrik einsteigen. Dagegen wendet sich auch Vladimir Slivyak, Träger des Alternativen Nobelpreises.

von Josephine Lütke

Graue Wolken ziehen über die weißen Hallen der Brennelementefabrik in Lingen. Davor stehen Vladimir Slivyak und Alexander Vent. Der eine ist Umweltschützer bei der Organisation "Ecodefense" aus Russland, gerade erst geehrt mit dem Alternativen Nobelpreis, dem "Right Livelihood Award". Der andere ist ein Lingener Anti-Atomkraft-Aktivist. Sie eint der Kampf gegen die Fabrik, vor der sie stehen, und gegen den Einstieg des russischen Konzerns TVEL.

Vent: "Atomeinstieg statt Atomausstieg"

"Für uns in Lingen bedeutet das einen neuen Atomeinstieg, wenn die Pläne so umgesetzt werden, wie Framatome und Russland sich das überlegt haben", sagte Alexander Vent vom Anti-Atom-Bündnis "AgiEL". Framatome ist der französische Betreiber der Lingener Brennelementefabrik. In Lingen werden die Brennstäbe hergestellt, mit denen in Atomkraftwerken Energie erzeugt wird. Während das Atomkraftwerk in Lingen Ende des Jahres abgeschaltet wird, bleibt die Brennelementefabrik in Betrieb. Sie ist neben der Urananreicherungsanlage in Gronau nicht Teil des Atomausstiegs. Künftig werden die Brennstäbe aus Lingen also nur noch an Kraftwerke im Ausland geliefert. Dazu gehört zum Beispiel das umstrittene Werk Tihange in Belgien. Eine Situation, die die Lingener Atomkraftgegnerinnen und -gegner kritisieren.

Das mögliche Joint Venture mit der russischen Firma sorgt nun bei ihnen für noch mehr Bedenken: Sie befürchten durch den möglichen Deal mehr Transporte von nuklearen Materialien und damit eine höhere Gefahr etwa durch Unfälle. "Ein ganz wichtiger Punkt ist außerdem, dass wir uns von dem kompletten Atomausstieg dann wieder weiter entfernen", sagte Vent.

Umweltaktivist: "Die russische Regierung will mehr Kontrolle"

TVEL ist eine Tochterfirma des russischen Staatskonzerns Rosatom. Russland habe selbst genug Brennstoff und nukleares Material, sagte Umweltaktivist Vladimir Slivyak. Es geht bei dem Joint Venture daher seiner Meinung nach nicht um wirtschaftliche Interessen. "Ich glaube, die russische Regierung will so mehr Kontrolle über den europäischen Energiemarkt haben", sagte Slivyak. Die Zusammenarbeit zwischen Framatome und TVEL kritisiert er außerdem, weil man nie ganz sicher sein könne, dass das nukleare Material nicht für militärische Zwecke genutzt werde. Der Betreiber der Lingener Brennelementefabrik und der russische Konzern TVEL haben auf Fragen des NDR in Niedersachsen nicht geantwortet.

Fabrik bietet Arbeitsplätze

Die Atomindustrie gehört in Lingen seit Jahrzehnten zur Wirtschaft. Die Brennelementefabrik ist vor Ort ein angesehener Arbeitgeber. Unter anderem die örtliche CDU verweist auf gute Industriearbeitsplätze und Geld, das in die Region fließt. Die Kritikerinnen und Kritiker aber glauben, dass die Menschen bei dem aktuellen Fachkräftemangel durchaus andere gute Arbeitsplätze finden würden.

Ob der Deal kommt, ist noch unklar

Ob es zu dem französisch-russischen Gemeinschaftsunternehmen in Lingen kommt, ist noch unklar. Das Bundeskartellamt hat zugestimmt. Nun liegt es an der Bundesregierung. Das zuständige Wirtschaftsministerium äußerte sich dazu nicht und verweist auf Betriebsgeheimnisse der Unternehmen. Vom Umweltministerium des Bundes heißt es, man sei grundsätzlich der Auffassung, dass der Atomausstieg nicht mit der Produktion von Brennstoff für Atomanlagen im Ausland vereinbar sei. So sieht es auch Stefan Wenzel, Sprecher für Atompolitik der Grünen im Bundestag. Um auch die Lingener Brennelementefabrik mit in den Atomausstieg aufzunehmen, bedürfe es einer genauen Prüfung, um nicht in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten zu landen, so Wenzel. Auch er lehnt das Joint Venture mit der russischen Firma ab. Das Bundesumweltministerium teilte außerdem mit, es prüfe jetzt unter Einbeziehung anderer betroffener Ressorts das weitere Vorgehen im Lichte des Koalitionsvertrags.

Demonstration geplant

Die Atomkraftgegner und -gegnerinnen hoffen, dass neben dem Lingener Atomkraftwerk auch die Brennelementefabrik eines Tages geschlossen wird. Gegen den Deal mit der russischen Firma wollen sie am Sonnabend protestieren, gemeinsam mit Anti-Atomkraft-Aktivistinnen und -Aktivisten aus verschiedenen Ländern. Auch der Umweltschützer und Träger des Alternativen Nobelpreises Vladimir Slivyak wird dabei sein.

