Stand: 27.10.2024 17:54 Uhr Brand in Möbelfabrik sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

In einer Möbelfabrik in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) hat am Sonntag ein Brand für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Polizei geriet am Mittag ein Silo für Holzspäne auf dem Firmengelände in Brand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden keine Menschen verletzt. Die Löscharbeiten gestalten sich laut Polizei schwierig und könnten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bereits am Samstag war auf dem Gelände ein Feueralarm ausgelöst worden, jedoch wurde kein Brandherd entdeckt.

VIDEO: Georgsmarienhütte: Brand in Spänesilo von Möbelfabrik (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.10.2024 | 17:00 Uhr