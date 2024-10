Nach Brand in Möbelfabrik: Großeinsatz beendet

Stand: 29.10.2024 08:26 Uhr

Auf dem Gelände einer Möbelfabrik in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag in einem Silo für Holzspäne ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot bis Montagabend vor Ort.