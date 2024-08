Stand: 14.08.2024 12:53 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus verursacht 200.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Meppen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochmorgen nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Ein 13-jähriger Junge wurde bei dem Feuer leicht verletzt, als er Rauch einatmete. Nach Polizeiangaben war der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Ursache sei noch unklar.

