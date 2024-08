Stand: 07.08.2024 12:49 Uhr Brand in Grundschule in Hagen: Alle Schüler in Sicherheit

In Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwochmorgen ein Brand in der Grundschule St. Martin ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes entdeckt. Alle Kinder und Lehrer konnten den Angaben zufolge die Schule sicher verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Schule hat die Eltern gebeten, ihre Kinder an der alten Kirche in Hagen abzuholen. Dort werden die Kinder von einer Jugendpflegerin betreut.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min