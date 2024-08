Stand: 07.08.2024 16:11 Uhr Brand in Grundschule am Teutoburger Wald gelöscht

In Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) hat das Dach einer Grundschule gebrannt. Die Kinder seien alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, so eine Polizeisprecherin. Demnach wurden die Schülerinnen und Schüler zu einer Sammelstelle an der alten Kirche in Hagen gebracht und von den Eltern abgeholt. Niemand sei verletzt worden. Warum das Feuer in der Grundschule St. Martin ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen waren im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Brandstelle sei zunächst beschlagnahmt worden. Wann der Unterricht in der Grundschule wieder stattfinden kann, stand am Mittwochnachmittag noch nicht fest.

