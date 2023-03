Bramsche: Offenbar 19-Jährige nach Feier in Schützenhaus getötet Stand: 05.03.2023 11:28 Uhr Nach einer Feier in einem Schützenhaus in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist nach Informationen des NDR Niedersachsen in der Nacht zu Sonntag eine Frau getötet worden.

Genauere Informationen zu den Hintergründen will die Staatsanwaltschaft noch nicht nennen. Mehrere Medien berichten aber, dass es sich bei dem Opfer um eine 19-Jährige handeln soll. Sie war offenbar Gast einer privaten Feier in der Schützenhalle im Bramscher Ortsteil Pente. Ihre Leiche soll an einem Feldweg am benachbarten Sportplatz gefunden worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft haben das bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Großeinsatz an Schützenhalle in Bramsche

Um kurz vor 3 Uhr in der Nacht wurden Feuerwehr und THW zum Ausleuchten eines Tatorts gerufen. Gäste der Feier in der Schützenhalle berichten von einem Großeinsatz. Die Polizei habe von allen Teilnehmern die Personalien aufgenommen und den mutmaßlichen Tatort weiträumig abgesperrt. Gerüchte, wonach bereits ein 20-jähriger mutmaßlicher Täter festgenommen wurde, wollte die Polizei bislang nicht bestätigen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich am Mittag äußern.

16-Jähriger stirbt nach Kopfschuss

Es war bereits das zweite Gewaltverbrechen innerhalb weniger Tage in Bramsche. Erst am Dienstag hatte ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen angeschossen. Der Junge starb tags darauf an seinen schweren Kopfverletzungen.

Weitere Informationen Bramsche: 16-Jähriger wurde durch Kopfschuss getötet Nach tödlichen Schüssen liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 81-Jährigen. (03.03.2023) mehr

