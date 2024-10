Stand: 17.10.2024 08:38 Uhr Bistum Osnabrück zeigt Ausstellung zu Missbrauchsprävention

Das Bistum Osnabrück möchte mit Hilfe einer Ausstellung für einen besseren Umgang mit sexualisierter Gewalt sensibilisieren. Die neue Ausstellung ist bis zum 29. Oktober 2024 im Forum am Dom in Osnabrück zu sehen. Unter dem Titel "Augen auf!" soll die Schau mit interaktiven Stationen den Blick für einen sensiblen Umgang mit Nähe, Distanz, Macht und Ohnmacht schärfen, teilte das Bistum Osnabrück mit. Die Ausstellung wurde von der Katholischen Kirche Nordharz konzipiert. Sie soll einen Beitrag zur Vertrauenskrise in der katholischen Kirche leisten, die durch Missbrauchsfälle ausgelöst wurde, heißt es.

