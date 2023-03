Stand: 21.03.2023 17:56 Uhr Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall mit Mädchen auf Bobbycar

Das Amtsgericht Osnabrück hat einen 39-Jährigen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte im vergangenen Sommer in Bohmte (Landkreis Osnabrück) ein knapp zwei Jahre altes Mädchen, das auf einem Bobbycar aus einer Ausfahrt auf die Straße rollte, mit seinem Auto erfasst und tödlich verletzt. Zudem muss der Mann 3.000 Euro an eine Kinderhilfsorganisation zahlen. Der Autofahrer war zum Unfallzeitpunkt in der verkehrsberuhigten Zone zu schnell unterwegs und hatte Alkohol getrunken.

