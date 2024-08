Stand: 20.08.2024 09:06 Uhr Besseres Miteinander: Neue Kommunikationstafeln in Papenburg

Mit Hilfe von speziellen Symboltafeln will die Stadt Papenburg gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Lukas ab sofort das Miteinander verbessern. An Spielplätzen, Schulhöfen und Freizeitanlagen in Papenburg sollen die Tafeln aufgestellt werden. Sie sollen Menschen, die nur wenig Deutsch beherrschen oder gar nicht sprechen können, dabei helfen mit anderen in Kontakt zu kommen. Durch das Zeigen auf die Symbole könnten Bürgerinnen und Bürger Gespräche initiieren, Ereignisse kommentieren oder Fragen stellen, so die Stadt Papenburg. Insgesamt soll es 20 dieser Tafeln im Papenburger Stadtgebiet geben.

Weitere Informationen Gewaltfreie Kommunikation: "Konflikte sind notwendig" Gerade Streitgespräche über Politik erhitzen schnell die Gemüter. Wie ein Austausch besser gelingt, erklärt Mediatorin Gabriele Seils. (14.11.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min