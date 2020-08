Stand: 03.08.2020 07:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Belm: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Belm (Landkreis Osnabrück) schwere Verletzungen erlitten. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, verlor der 35-Jährige laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

