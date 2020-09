Stand: 21.09.2020 13:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bekommt Osnabrück einen Nachtbürgermeister?

Der Rat der Stadt Osnabrück entscheidet am Dienstag ab 17 Uhr darüber, ob die Stadt einen Nachtbürgermeister bekommt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen Der Nachtbürgermeister soll zwischen Gastronomen, Veranstaltern, Kulturschaffenden, Anwohnern, Politik und Verwaltung vermitteln. Das fordern SPD, CDU, Grüne und die Unabhänigige Fraktion Osnabrück (UFO) in einem gemeinsamen Antrag. Ziel sei es, langfristig eine besondere, von lokalen Inhabern geführte Club-, Gastronomie und Kulturszene zu bewahren. In Mannheim und Wiesbaden gibt es bereits einen Nachtbürgermeister.

