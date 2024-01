Stand: 23.01.2024 15:09 Uhr Beckenbauer in Grafschafter Mode: Fußballer trug NINO

Die ehemalige Textilfabrik NINO in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) hat 1970 und 1974 die komplette Fußball-Nationalmannschaft eingekleidet- darunter auch Franz Beckenbauer. Das Stadtmuseum Nordhorn zeigt in seiner Dauerausstellung die Fußballer von damals in Anzügen, Oberhemden und Trenchcoats aus Stoffen von NINO. Auf historischen Fotos sind neben Beckenbauer weitere Fußballstars wie Sepp Maier und Uwe Seeler zu sehen. Vor der Weltmeisterschaft in Mexiko wünschte sich der DFB leichte Kleidung für tagsüber und die kühleren Abendstunden. NINO lieferte die Lösung mit einem Stoff namens "Luftleichten" 1970 war NINO mit fast 6.000 Beschäftigten eines der drei größten Textilunternehmen Westdeutschlands.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min