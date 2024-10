Stand: 07.10.2024 16:25 Uhr Baustellen in Osnabrück: Bauzeiten steigen erheblich

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim kritisiert die anhaltende schwierige Baustellensituation in Osnabrück. Basierend auf dem städtischen "Baustellenportal" zeigt die IHK, dass die durchschnittliche Bauzeit auf 203 Tage gestiegen ist, was einem Anstieg von 28 Tagen im Vergleich zum Vorquartal entspreche. Zwar sei die Anzahl der Baustellen in Osnabrück geringer als noch vor einem Vierteljahr, allerdings seien bereits neue Baustellen für Oktober angekündigt. Zudem werden 10 der aktuell 14 Baustellen unter Vollsperrung durchgeführt. Das belaste häufig Pendler und Anwohner, so die IHK. Sie fordert, Baumaßnahmen nachvollziehbar zu priorisieren und besser aufeinander abzustimmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau