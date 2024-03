Stand: 21.03.2024 08:30 Uhr Bauernproteste: Sternfahrt gegen Steuererhöhung bei Diepholz

Einen Tag bevor der Bundesrat über die umstrittene Steuererhöhung für Agrardiesel abstimmt, hat das Landvolk im Landkreis Diepholz am Donnerstag zu Protesten aufgerufen. Eine Sternfahrt mit Treckern sollte am Vormittag in Rehden, Bassum und Uchte beginnen. Die Route führt über die Bundesstraßen 214 und 61 bis nach Sulingen (Landkreis Diepholz). Hier soll die Sternfahrt enden. Den Landwirten gehe es dabei nicht nur um den Agrardiesel, so der Kreisverband des Landvolkes. Sie fordern generell eine Politik zum Erhalt der heimischen Landwirtschaft und des Mittelstandes.

Weitere Informationen Kompromiss im Agrardiesel-Streit? Niedersachsens Bauern skeptisch Der Vorschlag sieht Entlastungen für Landwirte an anderer Stelle vor. Dem niedersächsischen Landvolk reicht das nicht. (13.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.03.2024 | 06:30 Uhr