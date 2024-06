Bauarbeiten: Nordwestbahn-Reisende müssen auf Bus umsteigen Stand: 25.06.2024 16:31 Uhr Zahlreiche Reisende der Nordwestbahn müssen im Westen Niedersachsens im Juli auf Busse umsteigen. Ursache sind Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn.

Die Bauarbeiten wirken sich laut an mehreren Tagen im Juli auf mehreren Strecken und in unterschiedlicher Form aus. Während etwa die Verbindung RE 18 (Oldenburg-Cloppenburg-Bramsche-Osnabrück) nur an Randzeiten betroffen ist, müssen Reisende der RB 58 (Delmenhorst-Bramsche-Osnabrück) im betroffenen Zeitraum mitunter auch zu den Hauptzeiten auf den Bus ausweichen. Fahrräder dürften in den Bussen nicht mitgenommen werden, teilte das Unternehmen mit.

Folgende Strecken sind laut Nordwestbahn betroffen:

RS 2 (1. bis 24. Juli): Ersatzverkehr mit Bussen an einzelnen Tagen in den späten Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden auf unterschiedlichen Abschnitten der Strecke zwischen Bremerhaven, Bremen und Twistringen

RE 18 (2. bis 28. Juli): Ersatzverkehr mit Bussen an einzelnen Tagen in den späten Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden zwischen Oldenburg und Cloppenburg sowie zwischen Bramsche und Osnabrück

RB 58 (13. bis 28. Juli): Ersatzverkehr mit Bussen an einzelnen Tagen zwischen Bremen und Delmenhorst beziehungsweise Wildeshausen sowie zwischen Bramsche und Osnabrück

