Stand: 17.06.2023 12:10 Uhr Barver: Mann bei Unfall an B214 eingeklemmt und schwer verletzt

Der Fahrer eines Transporters hat am Samstag bei einem Unfall in Barver (Landkreis Diepholz) schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Feuerwehr wollte ein Lkw-Fahrer auf die B214 fahren und übersah dabei offenbar das andere Fahrzeug. Dieses prallte daraufhin gegen den Auflieger des Lkw. Der Transporter-Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Während der Rettung geriet der Motor in Brand, konnte aber schnell gelöscht werden. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2023 | 13:00 Uhr