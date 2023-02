Stand: 23.02.2023 09:08 Uhr Bald sieben neue Wasserstoff-Tankstellen in der Grenzregion?

Die Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland bewerben sich zusammen mit vier Landkreisen aus Nordrhein-Westfalen um ein großes Wasserstoff-Projekt. Sie wollen 15 Millionen Euro Fördermittel vom Bund erhalten - und damit sieben Wasserstoff-Tankstellen bauen. Eine davon soll an der Autobahnausfahrt der A30 in Gildehaus in der Grafschaft Bentheim entstehen, eine weitere ist in Emsbüren im Emsland geplant. So solle der Schwerlastverkehr entlang der Ost-West-Route die Möglichkeit bekommen, Wasserstoff zu tanken, hieß es. Sollte die Bewerbung der sechs Landkreise erfolgreich sein und sie das Geld erhalten, könnten schon 2025 die ersten Wasserstoff-Tankstellen den Betrieb aufnehmen, sagte der Grafschafter Landrat Uwe Fietzek (parteilos).

Weitere Informationen Meyer: Lingen soll Vorreiter für grünen Wasserstoff werden Das bekräftigte Niedersachsens Umweltminister bei seinem Besuch in Lingen. Gleichzeitig betonte er das Aus für Atomstrom. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.02.2023 | 07:30 Uhr