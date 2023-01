Meyer: Lingen soll Vorreiter für grünen Wasserstoff werden Stand: 09.01.2023 22:29 Uhr Bei seinem Besuch in Lingen hat Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Meyer (Grüne) das Aus für das dortige Atomkraftwerk bekräftigt. Der Standort soll Vorreiter für grünen Wasserstoff werden.

Dafür wolle das Land ein Großprojekt des Energieversorgers RWE mit rund 150 Millionen Euro fördern, so Christian Meyer. "Ohne den ambitionierten Einstieg in die Wasserstoff-Wirtschaft werden wir den nachhaltigen Umbau unserer Energieversorgung nicht schaffen", sagte der Minister. Künftig soll auch der Strom aus vorhandenen Windparks genutzt werden, um durch sogenannte Elektrolyse grünen Wasserstoff zu erzeugen.

Minister nimmt "Megabatterie" in Betrieb

Effiziente Batteriespeicher seien dazu nötig, erklärte Meyer. Einen solchen nahm der Minister am Montag in Lingen in Betrieb. Der Speicher des Energieversorgers RWE ist Teil eines Verbundes - mit insgesamt 117 Megawatt Leistung. Laut RWE speiste die sogenannte Megabatterie bereits Strom ins Netz ein. Sie befinde sich im Probebetrieb.

