Bahnhof Osnabrück: Radstation schließt vor Ankunft letzter Züge Stand: 17.04.2023 20:43 Uhr Rund zwei Wochen nach der Eröffnung der neuen Radstation am Hauptbahnhof Osnabrück gibt es Kritik an den Öffnungszeiten: Denn das größte Fahrradparkhaus im Norden schließt, bevor die letzten Züge ankommen.

Wer nach 23 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof Osnabrück ankommt und sein Fahrrad in der neuen Radstation geparkt hat, der muss zu Fuß nach Hause gehen oder sich ein Taxi nehmen. Denn an sein Fahrrad kommt er nicht mehr. Zwischen 23 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen ist die Radstation geschlossen - in einer Zeit, in der noch rund 30 Züge am Hauptbahnhof ankommen. Diese Schließzeit kritisiert Martin Sturm vom Fahrgastverband Pro Bahn.

Videos 6 Min Norddeutschlands größte Radstation eröffnet in Osnabrück (31.03.2023) Ab Samstag, dem 1. April, können alle Radfahrenden ihre Räder in der riesigen Garage am Hauptbahnhof Osnabrück sicher abstellen. 6 Min

Stadt und Betreiber: Es gäbe zu viele Angsträume

Technisch wäre es zwar möglich, die Radstation über ein Chipkartensystem zu betreiben - und damit rund um die Uhr zugänglich zu machen. Zum einen haben sich die Stadt Osnabrück und der Betreiber, die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG), eigenen Angaben zufolge aus Sicherheitsgründen dagegen entschieden. Sie argumentieren, dass in dem 4.000 Quadratmeter großen Fahrradparkhaus sehr viele Angsträume entstehen könnten. Dieses Argument kann auch der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Osnabrück, Wolfgang Direhaus, nachvollziehen.

Stadt sieht keinen Bedarf für nächtliche Öffnung

Darüber hinaus gibt es nach Angaben einer Stadtsprecherin auch keinen Bedarf, das Fahrradparkhaus über Nacht geöffnet zu lassen. So sei das alte Fahrradparkhaus nachts nur von drei Menschen genutzt worden. Sollte die Nachfrage aber steigen, versprechen Stadt und OPG darauf zu reagieren und etwa die Öffnungszeiten etwas ausweiten.

Zweitgrößtes Fahrradparkhaus bundesweit

Das Fahrradparkhaus ist seit dem 1. April geöffnet. Nach Angaben des Betreibers ist es das zweitgrößte bundesweit. 2.000 Fahrräder haben dort Platz. Nach Angaben des Betreibers gibt es aktuell 300 Kunden mit einer Monats- oder Jahreskarte. Mehr als 600 Radfahrende nutzen die neue Radstation demnach als Tagesparker. Mit diesen Zahlen zeigt sich der Betreiber sehr zufrieden.

Weitere Informationen Großes Fahrradparkhaus in Osnabrück nimmt Betrieb auf In der Garage ist Platz für 2.300 Fahrräder. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf fünf Millionen Euro. (31.03.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.04.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Fahrrad