Stand: 31.03.2023 20:56 Uhr Großes Fahrradparkhaus in Osnabrück nimmt Betrieb auf

In Osnabrück ist am Freitag das größte Fahrradparkhaus Norddeutschlands offiziell eröffnet worden. Die Anlage am Hauptbahnhof bietet Platz für mehr als 2.300 Räder. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf fünf Millionen Euro. Die Stadt Osnabrück möchte damit das umweltfreundliche Radfahren stärker fördern. Ein Stellplatz im Parkhaus kostet 90 Cent pro Tag. Außerdem gibt es eine Fahrradwerkstatt, eine Waschanlage und einen Verleihservice.

VIDEO: Endlich sicher parken: Norddeutschlands größte Radstation (6 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.03.2023 | 09:30 Uhr