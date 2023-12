Stand: 01.12.2023 09:59 Uhr Bahn bleibt dabei: Frühzug Osnabrück-Berlin fährt später

Die Deutsche Bahn rückt nicht davon ab, den Frühzug von Osnabrück nach Berlin später fahren zu lassen. Das teilte die Bundestagsabgeordnete Anke Hennig (SPD) nach einem Gespräch mit der Bahn am Donnerstag mit. Die Abgeordnete aus Bramsche (Landkreis Osnabrück) befürchtet, dass die Region abgehängt wird. Der erste Zug nach Berlin soll künftig statt um 6.04 Uhr erst um 6.52 Uhr fahren. Das sei für Politiker und Wirtschaftsvertretende zu spät, um frühe Termine in Hannover oder Berlin wahrzunehmen. Die Bahn habe zumindest zugesagt, die Fahrgäste zu zählen. Hennig vermutet, dass die Deutsche Bahn den Bedarf falsch einschätzt, weil bei ihr noch nicht genug Beschwerden angekommen seien. Die Abgeordnete will nun Protestbriefe an die Bahn sammeln.

