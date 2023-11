Stand: 28.11.2023 08:35 Uhr Neuer Fahrplan sorgt für Ärger bei Bahnreisenden in Osnabrück

Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn sorgt für Ärger im Raum Osnabrück. Die Bundestagsabgeordneten der Region wollen nicht hinnehmen, dass der Zug um 6 Uhr von Osnabrück nach Berlin gestrichen wird und der erste Zug erst kurz vor 7 Uhr fährt. Die Politiker müssten schon am Vortag anreisen, um die ersten Termine in Berlin zu schaffen. Auch Geschäftsleute befürchten, dass sie demnächst in Berlin übernachten müssen, weil sie nicht mehr an einem Tag hin und zurück kommen. Die Bundestagsabgeordneten treffen sich am Donnerstag zu einer Online-Konferenz mit der Niedersachsen-Beauftragten der Deutschen Bahn. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete Anke Hennig auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen mit. Die Bahn bedauert nach eigenen Angaben, dass "einzelne Reisende" sich umgewöhnen müssten. Insgesamt reduziere sich aber die Fahrtzeit nach Berlin, es gebe mehr Sitzplätze und der ICE fahre öfter.

