Stand: 10.03.2025 08:35 Uhr Bad Iburg: 27-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntagabend ein 27-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war ein 53-jähriger Autofahrer zwischen Bad Laer und Bad Iburg in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Wagen des 27-Jährigen zusammengestoßen. Der junge Mann wurde durch den Aufprall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Warum der 53-Jährige von der von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr steuerte, ist laut Polizei derzeit noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min