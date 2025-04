Stand: 15.04.2025 16:27 Uhr Lingen: Mann bei Explosion in Geräteschuppen schwer verletzt

In Lingen (Landkreis Emsland) hat eine Explosion in einem Geräteschuppen am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein 66 Jahre alter Mann schwer verletzt. Erste Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass der 66-Jährige zuvor mit einem Gasbrenner gearbeitet hatte. Kurz nachdem er das Gerät zurück in den Schuppen auf dem Privatgrundstück gestellt hatte, kam es laut Polizei zu der Explosion. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen, die Flammen griffen den Angaben zufolge nicht auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf etwa 50.000 Euro.

Weitere Informationen Meppen: Pick-up explodiert in der Innenstadt Durch die Explosion wurden mehrere Fahrzeuge und Gebäude beschädigt. Der Fahrer wurde verletzt und vor Ort versorgt. mehr Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min