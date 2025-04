Stand: 11.04.2025 18:04 Uhr Meppen: Pick-up explodiert in der Innenstadt

Das Anzünden einer Zigarette soll die Explosion eines abgestellten Pick-ups am Montag in Meppen ausgelöst haben. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer aus Lathen den Innenraum des Fahrzeugs mit einem Staubspray gereinigt. Als der 47-Jährige sich eine Zigarette ansteckte und losfahren wollte, entzündeten sich auch Aerosoldämpfe aus dem Spray. Durch die Druckwelle wurden Teile des Pick-ups im Umkreis verstreut und beschädigten mehrere andere Fahrzeuge und Gebäude-Fassaden. Der 47-jährige Fahrer aus Lathen wurde durch die Explosion leicht verletzt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten mehrere beherzte Passanten den Brand bereits gelöscht, so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Meppen. Er sprach von einem "dramatischen Bild".

VIDEO: Nach Putzaktion: Auto in Meppen explodiert (2 Min)

