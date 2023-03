Stand: 30.03.2023 22:02 Uhr Bad Bentheim: Bundespolizei beschlagnahmt 300.000 Euro

Bei der Kontrolle eines 38-Jährigen hat die Polizei 300.000 Euro Bargeld gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteile, durchsuchten sie am Bahnhof von Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einer Grenzkontrolle das Gepäck eines 38-Jährigen. Das Geld hatte er demnach in einem Kulturbeutel und in zwei Plastiktüten in einer Sporttasche verstaut. Zuvor hatte er die Frage danach, ob einen Betrag von 10.000 Euro oder mehr mitführe, verneint. Das Geld wurde beschlagnahmt und gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

