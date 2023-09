Stand: 08.09.2023 09:38 Uhr Automobilzulieferer ZF schließt seinen Standort in Damme

Noch vor einem Monat hatte der Autozulieferer ZF bekannt gegeben, dass bis Ende 2026 die Arbeitsplätze in der Dümmer-Region sicher seien. Das betont das Unternehmen nun erneut - allerdings sind einige Arbeitsplätze am Standort Damme ausgenommen. Dieser muss geschlossen werden, da das Mietverhältnis ausläuft. Teile der Produktion könnten nach Wagenfeld (Landkreis Diepholz) und Diepholz umziehen - mitsamt etwa 100 Mitarbeitenden, teilte das Unternehmen mit. Andere Teile sollen ins Ausland verlagert werden. Dadurch gebe es mit etwa 200 Mitarbeitenden Aufhebungsverträge oder Vereinbarungen zu Altersteilzeit. Generell wolle man aber die Standorte mit derzeit 3.500 Beschäftigten am Dümmer erhalten, so Divisionleiter Peter Holdmann. Ab 2024 werden außerdem zwei große Geschäftsbereiche von ZF mit den Hauptsitzen in Deutschland und den USA zusammengelegt: Damit sei zunächst kein Stellenabbau verbunden. Diese neue Sparte ist international aufgestellt, hat ihren Sitz aber weiterhin im nordrhein-westfälischen Dielingen.

