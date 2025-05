Stand: 15.05.2025 11:19 Uhr Übergriff auf junge Frau: Polizei sucht mit Video nach Hinweisen

Die Polizei in Lingen (Landkreis Emsland) fahndet mit einem Video nach einem Mann, der am 5. Mai eine junge Frau im Stadtteil Schepsdorf körperlich angegriffen haben soll. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittler gehen von einem sexuellen Motiv für die Tat aus. Es soll sich bei dem Verdächtigen um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit kurzen, grauen Haaren und durchschnittlicher Statur handeln. Er sei etwa 1,75 Meter groß und habe blaue Jeans und einen dunkelblauen Pullover, möglicherweise aus Strick, getragen. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe sich der Mann nach der Tat aus dem Waldgebiet zwischen der Nordlohner Straße und der Kiefernstraße entfernt und sei in Richtung Alexanderstraße gelaufen. Hinweise zur Tat oder der abgebildeten Person nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 400 entgegen.

