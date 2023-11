Automatensprengung in Schüttorf: Mutmaßlicher Täter vor Gericht Stand: 01.11.2023 21:45 Uhr Vor dem Landgericht Osnabrück beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger. In Schüttorf soll er mit mehreren Komplizen rund 80.000 Euro erbeutet haben.

Bei der Explosion im Februar 2020 war ein Schaden von fast 900.000 Euro entstanden. Neben der Bankfiliale in Schüttorf (Graftschaft Bentheim) gerieten auch Wohnräume in Brand. Dort lebte unter anderem ein siebenjähriges Kind. Fünf Anwohner wurden leicht verletzt und trugen ein Trauma davon, sagte der Vermieter damals dem NDR Niedersachsen.

VIDEO: Geldautomaten-Sprengungen: Banken rüsten auf (01.10.2023) (5 Min)

Bis zu 15 Jahre Haft drohen

Der heute 28-jährige Angeklagte aus den Niederlanden soll die Tat geplant haben. Vor Ort in Schüttorf habe er die Sprengarbeiten angeleitet, heißt es in der Anklageschrift. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Mehrere Mittäter sollen ihn bei der Tat und in fünf weiteren Fällen bundesweit unterstützt haben. Einige dieser Komplizen konnten die Behörden aber bislang nicht ausfindig machen. Zwei weitere Mittäter, die Fluchtautos und Sprengstoff beschafft hatten, wurden bereits zur mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.11.2023 | 08:00 Uhr