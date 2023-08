Zahl der gesprengten Geldautomaten geht in Niedersachsen zurück Stand: 25.08.2023 07:50 Uhr In Niedersachsen sind in diesem Jahr weniger Geldautomaten gesprengt worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 20 Taten zählte die Polizei bis Anfang der Woche, wie Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte.

Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) am Freitag. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es demnach 46 Geldautomaten-Sprengungen, im gesamten vergangenen Jahr wurde 68 Geldautomaten Ziel von Kriminellen.

Videos 5 Min Gesprengte Geldautomaten: Präventionsmaßnahmen gefordert Innenministerin Behrends und Vertreter der großen Finanzhäuser haben beraten, wie man Sprengungen künftig verhindern kann. (18.04.2023) 5 Min

Behrens: Sind in Niedersachsen bei Sicherheit auf gutem Weg

Weiter sagte die SPD-Politikerin der NOZ, dass in diesem Jahr 17 Tatverdächtige nach erfolgten Sprengungen festgenommen worden seien. "Unsere Polizei hat sich strategisch und operativ gut aufgestellt", so Behrens. Zudem sei eine Serie von 18 Geldautomatensprengungen aufgeklärt worden. "Darüber hinaus haben wir die Banken in die Pflicht genommen, mehr Vorkehrungen zu treffen", sagte Behrens. Die Ministerin hatte den Banken mehrmals Druck gemacht, Geldautomaten besser zu schützen. Auch ein entsprechendes Gesetz hatte sie bereits erwogen, dir Polizeigewerkschaft hatte ebenfalls ein Gesetz gefordert. Dies sei weiterhin denkbar, sagte Behrens der NOZ. Sie setze auf einen "direkten Austausch" mit den Banken. Das Thema sei sicher noch nicht durch, "aber in Niedersachsen sind wir auf einem guten Weg", so ihr Fazit.

