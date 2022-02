Stand: 28.02.2022 15:26 Uhr Automatensprenger auf der Flucht - Auto an A1 abgestellt

Die Polizei im Landkreis Osnabrück fahndet nach drei Personen, die in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in Melle gesprengt haben sollen. Die Bankfiliale wurde dabei schwer beschädigt. Die Täter waren mit einem schwarzen Audi geflüchtet, verließen den Wagen aber nach einer Verfolgungsfahrt auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen. Ein Großaufgebot der Polizei suchte mit einem Hubschrauber und Hunden nach den Flüchtigen. Wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar. In dem abgestellten Auto fanden die Beamten eigenen Angaben zufolge zahlreiche Beweismittel. Für die weitere Spurensuche wurden die A1 und die benachbarte Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmende, keine Anhalter mitzunehmen. Sie rief zudem mögliche Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 21 15 zu melden.

VIDEO: Melle: Geldautomatensprenger auf der Flucht (1 Min)

