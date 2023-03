Stand: 21.03.2023 06:00 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall im emsländischen Geeste

Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist in Geeste (Landkreis Emsland) tödlich verunglückt. Laut Polizei kam er am Montagnachmittag von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Der 48-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Biener Straße war bis in den Abend gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

