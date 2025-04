Stand: 29.04.2025 10:02 Uhr Merzen: Autofahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Merzen (Landkreis Osnabrück) am Donnerstagmittag ist ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei Osnabrück dem NDR Niedersachsen mitteilte, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Demnach war er mit seinem Auto in Richtung Fürstenau unterwegs gewesen. Eine bislang unbekannte Person in einem roten Audi A3 auf der entgegenkommenden Fahrbahn soll laut Polizei zunächst mutmaßlich einem Hasen ausgewichen sein, woraufhin der 37-Jährige wiederum versuchte, dem Audi auszuweichen. In der Folge landete sein Wagen im Straßengraben. Das andere Auto sei ohne Schäden davongekommen und habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Bersenbrück ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise zum Fahrer des roten Audi A3 nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (05439) 96 90 entgegen.

